Čtyři typy žen, které muže příliš nepřitahují: Omalovánka, kulturistka, jablíčko a lesana

Většina evropských mužů dává u žen přednost jemnému nalíčení a přirozenému vzhledu. Pakliže má kupříkladu světlá blondýnka obočí, za něž by se nestyděl ani Leonid Iljič Brežněv, řasy dlouhé jako jehličí borovice lesní, rty jako po alergické reakci na bodnutí záludného hmyzu a obličej nánosem barev i jejich pestrostí podobný řádně používané malířské paletě, budí tato žena u mužů spíše úsměv než skutečný zájem. Se slečnou či paní připomínající omalovánky budou možná někteří muži ochotní strávit jednu noc, život však nikoliv.

Bylo by báječné, kdybychom na partnerech a partnerkách hledali výhradně jejich charakterové, duševní nebo klidně i duchovní kvality – realita je ale tisíce let jiná. Jednoduchým důkazem je bobtnající kosmetický průmysl, obrovský rozmach plastické chirurgie a dalších příbuzných oborů. Samozřejmě že i ve vnímání atraktivity existují krajové odlišnosti! Například je antropology již dávno prokázané, že ve společnostech historicky se vyznačujících nedostatkem jídla dávají muži přednost buclatějším ženám, naopak ve vyspělých státech bývají ideálem krásy ženy štíhlejší.

Jablíčka

V kolika reklamách na výrobky určené mužům jste viděli, že by je propagovaly ženy s postavou typu jablko? Reklamní průmysl si je velmi dobře vědom závěrů mnoha studií, které jasně prokazují, že většina mužů se za „jablkem“ prostě neohlédne. Opačná situace nastane, prochází-li kolem pohledná „hruška“, obvykle si nemohou pomoci. A to dokonce bez ohledu na to, zda má daná dáma nadváhu! Jak vysvětlují v jedné ze svých publikací australští autoři a odborníci na řeč těla a vztahy Allan a Barbara Peasovi, pro muže je podstatný 70% poměr pasu k bokům. Naznačuje totiž větší plodnost a současně vyšší obsah tělesných tuků, které se ukládají hlavně na hýždích a stehnech a jsou zárukou ženiny schopnosti kojit.