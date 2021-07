40 let od svatby Charlese a Diany: Jaký byl nejsledovanější obřad 20. století

Je to už celých čtyřicet let, kdy celým světem milovaná Diana řekla své ano britskému princi a následníkovi trůnu Charlesovi, a stala se tak princeznou. Není však žádným tajemstvím, že Diana neměla na růžích ustláno a její život skončil tragicky. To ale v den svatby netušila. Jak vypadal její pohádkový den?