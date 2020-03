Zvažujete koupi nových džín na jaro a z nepřeberného množství si nemůžete vybrat? Módní influencerky i celebrity mají jasno – letos už by vám v žádném případě neměly chybět mom jeans. Oblíbily si je mimo jiné i herečky Margot Robbie nebo Dakota Johnson či modelka Bella Hadid.

Trend z devadesátek

Mom jeans neboli mrkváče si jistě pamatujete například z oblíbeného seriálu 90. let Beverly Hills 90210. Nyní už pár let slaví comeback, takže pokud je ještě nevlastníte, je nejvyšší čas si je pořídit, protože na jaře v nich budete stoprocentně in.

Mom jeans se vyznačují vysokým pasem a širšími nohavicemi, než je tomu u skinny jeans. Nohavice velmi často končí výš nad kotníky, a pokud ne, doporučuje se je ohrnout. Můžete zvolit klasické modré, vyšisované, černé, šedivé nebo i barevné, roztrhané, roztřepené, nebo elegantnější hladké.

Košili i barevný top

Obléct k nim můžete cokoliv od obyčejné bílé košile či trička přes barevné topy po svetry, což je ideální výběr na jaro, kdy je počasí nevyzpytatelné. Pamatujte však na to, že vrchní kousky by měly být zastrčené do džín. Nejen, že je to módní a dodá to šmrnc, ale také tak zvýrazníte pas a boky. A co na nohy? Vlastně cokoliv! K mrkváčům se hodí tenisky, šněrovací boty, mokasíny, perka, sandálky, žabky i lodičky!

Inspiraci najdete v naší galerii!