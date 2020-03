4x báječný špenát: Recepty na omeletu, lasagne, polévku i smoothie

I když špenát neobsahuje tolik železa, jak se kdysi myslelo, pořád je to báječná zelenina plná vitaminů, minerálních látek a bílkovin. Neobsahuje skoro žádné tuky ani sacharidy, navíc potlačuje chuť k jídlu, takže si s ním udržíte štíhlou postavu. Tady najdete čtyři neotřelé recepty, jak ho hravě využít v kuchyni.

Rychlá snídaně: Omeleta s čerstvým špenátem a sýrem

Potřebujete (na 2 omelety):

6 vajec

2 hrsti listového špenátu

oblíbený tvrdý sýr (ementál, čedar, madeland)

sůl a pepř

lžičku másla

Postup:

Do misky dejte nahrubo posekaný špenát zbavený stonků, rozklepněte vejce a přidejte sůl a pepř podle chuti. Pořádně rozmíchejte. V pánvi s nepřilnavým povrchem rozpusťte polovinu másla a nalijte do ní polovinu vaječné směsi. Nechte chvíli zatuhnout a přisypte polovinu nahrubo nastrouhaného sýra. Ve chvíli, kdy se sýr začne rozpouštět, přidejte čerstvý špenát. Až se vaječná směs na povrchu spojí, přeložte omeletu v pánvi a přendejte ji na talíř. S druhou polovinou směsi pokračujte stejným způsobem.

Svačina: Zelené smoothie ze špenátu

Potřebujete (pro 2 osoby):

300 ml vody

2 hrsti čerstvého špenátu

1 kus okurky hadovky

1 mrkev

1 jablko, nejlépe zelené

1 banán

šťávu z poloviny citronu

Postup:

Zeleninu a ovoce omyjte, banán oloupejte, jablko zbavte jádřince. Vložte do mixéru a přidejte vodu i citronovou šťávu. Mixujte, dokud nebude výsledná konzistence dokonale hladká.

Oběd: Špenátové lasagne

Potřebujete (na 4 porce):

1 balení čerstvých lasagní

400 g čerstvého špenátu

200 ml smetany

250 g ricotty

50 g parmazánu, lze použít i Grana Padano nebo Gran Moravia

30 g másla

30 g mouky

500 ml plnotučného mléka

2 vejce

muškátový oříšek

Postup:

Připravte si bešamel: V rendlíku rozehřejte máslo, a když začne pěnit, přisypte mouku a 1 minutu restujte. Přilijte studené mléko a promíchejte metličkou. Přidejte čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek, osolte a za stálého míchání vařte 10 minut. Hotový bešamel přeceďte.

V misce smíchejte ricottu, 100 ml smetany, vejce a parmazán. Na olivovém oleji orestujte špenát, osolte, opepřete a přilijte 100 ml smetany. Formu vymažte máslem a na dno dejte první vrstvu lasagní. Na ni rozprostřete vrstvu špenátu a na tu zase vrstvu z ricotty. Dál střídejte. Nakonec vše zalijte připraveným bešamelem. Pečte 40 minut v předehřáté troubě při 160 °C.

Lehká večeře: Špenátový krém s hráškem a smaženou cibulkou

Potřebujete (pro 4 osoby):

500 g čerstvého špenátu

60 g másla

100 g mraženého hrášku

2 cibule

3 lžíce hladké mouky

1 l vývaru

1 stroužek česneku

1 smetanu ke šlehání

sůl

pepř

tuk na smažení cibulky

Postup:

Hrášek si vyndejte z mrazáku, aby povolil. Na másle nechte zesklovatět 1 najemno nakrájenou cibuli. Zaprašte moukou a ještě zhruba minutu restujte. Zalijte asi polovinou vývaru a teprve potom přilijte zbytek vývaru. Špenát propláchněte a na půl minuty ho vhoďte do vařící vody. Slijte a dejte na chvíli do ledové vody. Nechte ho okapat a potom ho vhoďte do vývaru. Přidejte prolisovaný česnek a přiveďte k varu. Poté přilijte studenou smetanu ke šlehání, osolte a opepřete. Nechte povařit dalších 5 minut. Polévku rozmixujte na krém, znovu zahřejte a přidejte hrášek. Prohřejte tak, aby hrášek uvnitř nebyl ledový. Mezitím si na pánvi osmažte cibulku dozlatova. Špenátový krém před podáváním posypte cibulkou.

Špenát jako lék

Už naše babičky konzumovaly špenát pro zlepšení zraku, při vysokém krevním tlaku, zácpě nebo při chudokrevnosti. Špenát pomáhá také snížit hladinu cholesterolu v krvi. Špenát by do jídelníčku měly zařadit i nastávající maminky. Obsahuje totiž velké množství kyseliny listové, která chrání plod v děloze.

Špenát je skvělým zdrojem bílkovin

Špenát je navíc skvělým zdrojem bílkovin. Minerální látky obsažené ve špenátu působí pozitivně na elasticitu pleti, růst nehtů a vlasů. Zároveň má silné antioxidační účinky.

Pokud chcete zachovat co nejvíce cenných látek, špenát nevařte. Nejlepší je připravit ho v páře nebo ho použít syrový do salátů či smoothies.