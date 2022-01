5 českých seriálů, které vás letos dostanou: Nenechte si je v televizi ujít!

Devadesátky

Začátek 90. let. Svoboda pro všechny přináší strmý nárůst kriminality. Policie nemá metodu, čas ani prostředky, jak tomu čelit. Zdá se, že velcí i malí grázlové budou mít definitivně navrch… Na pražské 1. oddělení nastupuje mladý vyšetřovatel Tomáš Kozák. Zkušený operativec Václav Plíšek novému kolegovi nevěří, bezprecedentnímu přísunu vražd ale musejí čelit společně. Začíná válka kutilů policie s mantáky zločinu. Šestidílná minisérie Devadesátky vypráví skutečné kauzy z doby, kdy se mafiáni smáli policistům do obličeje. Kdy oni mohli všechno a policie jen to, co si vybojovala. Nový seriál pochází od tvůrců Případů 1. oddělení. Vysílá Česká televize.

