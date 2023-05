5 důvodů, proč chodit do lesa: Kromě hub v něm najdete zdraví i duševní klid

Pohyb na čerstvém vzduchu má i další výhodu, a to přirozené posilování imunity. V lese je ovzduší čistší než ve městě a v létě tam není takové horko, takže se vám tam bude lépe dýchat. Pro zlepšení obranyschopnosti je ale nejlepší pobyt v přírodě právě za špatného a chladnějšího počasí, protože se tím zároveň otužujete. Samozřejmě byste tomu měla přizpůsobit oblečení, které by mělo být nejlépe funkční a vrstvené.

Chůzí se dostanete do stavu vědomí zvaného flow. To se děje ve chvíli, kdy opakujete rytmicky nějakou činnost, na kterou se nemusíte intenzivně soustředit. Díky tomu zcela vypnete a nedáte nutkavým myšlenkám žádnou šanci. Setřesete tím ze sebe stres, nervozitu, zlepšíte si náladu a při pravidelné chůzi ovlivníte i svou psychiku. Právě fyzická aktivita totiž prospívá pacientům s úzkostmi nebo lehčími depresemi. V lese vám k tomu navíc pomáhá nerušený klid, příjemné zvuky a vůně.

Utužíte vztahy

Výlet do přírody je nejlepším programem nejen pro děti. Můžete se celá rodina zabavit během cesty slovními hrami nebo jen společně trávit čas bez rušivých elementů, které vás v běžném životě rozdělují. Místo zírání do mobilu máte konečně možnost si spolu povídat a sledovat, co se kolem vás děje. Smysl to má ale i v případě, že vyrazíte sama, bez doprovodu. V lese se lépe napojíte sama na sebe a můžete si v klidu utřídit myšlenky.