Móda s příběhem: 5 ikonických šatů, které změnily pravidla hry

Je těžké si představit jiný model, který by byl s Marilyn Monroe spojen více než bílé šaty ze slavné scény filmu Slaměný vdovec (The Seven Year Itch). Scéna, kdy Marilyn stojí nad ventilací newyorského metra a šaty jí nadzvedává proud vzduchu, se stala jedním z nejslavnějších momentů filmové historie. Navrhl je William Travilla, Marylinin dlouholetý spolupracovník a přítel. Šaty měly jednoduchý střih s hlubokým výstřihem a plisovanou sukní, která se vznášela ve vzduchu. Travilla prý původně považoval tento model za obyčejný, ale v kombinaci s hereččiným šarmem a ikonickou scénou se z něj stal nezapomenutelný symbol ženské elegance a sex-appealu. Šaty byly v roce 2011 prodány na aukci za 4,6 milionu dolarů (přes 117 milionů Kč) a dodnes jsou považovány za jedny z nejikoničtějších šatů všech dob.

Pokračování 2 / 5

Rok 1962: Zlaté šaty Marilyn Monroe

Určitě už jste tu scénu viděli: Marilyn na pódiu přicupitá k mikrofonu, kde jí uvaděč pomůže sundat bílou norkovou pelerínu. V první chvíli to minimálně v zadních řadách publika vypadá, jako by pod ní herečka byla nahá. Ve skutečnosti má na sobě těsně přiléhající šaty tělové barvy (odstín přesně odpovídal barvě Marilyniny kůže) poseté blyštícími se krystaly. Marilyn cvrnkne do mikrofonu, rozpustile se usměje a začne zpívat narozeninový popěvek prezidentu Johnu F. Kennedymu. Píše se květen 1962 a nikdo v tu chvíli netuší, že herečce zbývají do konce života necelé tři měsíce. A smrt krouží dál: rok poté je v Dallasu zastřelen i samotný prezident.

Šaty, které přímo pro Marilyn navrhl tehdy třiadvacetiletý Bob Mackie, se stávají ztělesním všeho, co zůstává zahaleno tajemstvím i dnes. Měla Marilyn s prezidentem poměr? Co je pravdy na tom, že její smrt byla organizovanou akcí, která měla Kennedyho ochránit před odhalením jejich tajného románku? Postupem času jejich cena roste. Aktuálním, už několikátým majitelem tohoto ikonického oděvu, je muzeum kuriozit Ripley’s Believe It or Not! v Orlandu na Floridě, které je získalo v aukci konané roku 2016 za 4,8 milionu dolarů (122,5 milionu Kč).