5 jednoduchých tipů, jak se každý den víc hýbat a zhubnout

Jděte na sebe „od lesa“

Také se každý měsíc chystáte víc hýbat – jezdit na kole či rotopedu, běhat, plavat, zajít si zacvičit, ale nakonec to vždy nějak nevyjde? Zpravidla se zkrátka najdou jiné priority nebo jste unavená z práce či z domácnosti. Častým důvodem je ale i obyčejná lenost, kterou je tááák těžké přemoci! Pokud o sobě víte, že si nerady „činíte násilí“ a vždy té těžkopádné, pomalé a lenivé „dámě“ nakonec ustoupíte, zkuste na to jít chytře a nekomplikovaně. Co takhle zapomenout na výtah, parkovat dále od domu či vytírat podlahu postaru na všech čtyřech?

