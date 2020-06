5 jednoduchých triků, jak zlepšit paměť: Omezte internet, dejte si šlofíka

Možná žvýkáte každý den a vůbec nepřemýšlíte o tom, jestli je to pro…

Je to pěkně trapné, když vás na ulici někdo pozdraví, ba dokonce se k vám vesele hlásí jako ke starému známému, a vy si vůbec nedokážete vzpomenout, odkud toho člověka znáte, natož na jeho jméno. Než začnete googlit články popisující příznaky demence, uvědomte si, že změny paměti a kognitivních funkcí jsou běžným znakem stárnutí. Nejčastěji se objevuje neschopnost vzpomenout si na některé konkrétní slovo či dočasný výpadek paměti (proč jsem šel do kuchyně?). „Mnoho našich kognitivních schopností, jako je multitasking a rychlost zpracování informací, dosahuje vrcholu kolem 30. narozenin a pak se velmi pomalu snižuje,“ tvrdí neurolog Joel Kramer. Tento proces však jde zastavit nebo minimálně zpomalit. Správným cvičením a zdravým životním stylem si zajistíte, že mozek zůstane soustředěný a pohotový.

Až si příště nebudete moci na něco vzpomenout, negooglujte. „Věřte svému mozku, že zná odpověď, a najdete ji tam,“ vyzývá Mednicková. Podobně trénujete, když se pokusíte dojet na nové místo bez použití navigace nebo cestou domů vyzkoušíte novou trasu. „Jde o to narušit automatický režim, ve kterém běžně fungujete. Čím víc budete o věcech přemýšlet a nutit mozek, aby byl aktivní, tím déle bude zdraví,“ dodává.

Někdy ale pomůže dát si šlofíka. „Když usneme v průběhu dne, mozek prochází stejnými spánkovými vlnami jako během noci, a to i ve stejném poměru. Pokud jde o konsolidaci paměti, kreativitu a produktivitu, může 90minutový spánek během dne soupeřit s nočním odpočinkem,“ radí Mednicková. Pokud přes den nemáte 90 minut času, ale cítíte, že si mozek opravdu potřebuje odpočinout, i 30 minut spánku pomůže ho občerstvit.

Kvalitní noční odpočinek je nezbytný pro rychlé fungování mozku. Během různých fází spánku se vzpomínky a zážitky ukládají do paměti. Aby mozek většiny lidí dokázal naplno fungovat, potřebuje sedmi až osmihodinový spánek každý den.

Vědci v jedné studii požádali 120 dospělých mezi 55 a 80, aby se třikrát týdně po dobu 40 minut věnovali rychlé chůzi nebo protahování. Zjistili, že po roce bylo paměťové centrum mozku chodců o dvě procenta větší než ve skupině, která se pouze protahovala. „Může se to zdát jako malé číslo, ale stačí, aby v podstatě zvrátilo smršťování mozku, ke kterému přirozeně dochází stárnutím,“ poukazuje Small.

Díky multitaskingu se cítíme produktivní, ale opak je pravdou. „Mozek není navržen tak, aby se soustředil na několik úkolů najednou. Výsledkem je, že se mozek cítí přehlcený, to vede k většímu množství chyb a menší efektivitě,“ uvádí Small. Například pouhé čtyřsekundové přerušení práce, což je zhruba doba, kterou potřebujeme, abychom zkontrolovali mobil, ztrojnásobuje riziko chyby. Tento stres, ať už ho vnímáte, nebo ne, vyvolává také uvolňování hormonů narušujících krátkodobou paměť. Proto když telefon zazvoní, zatímco se s někým bavíte, může pro vás být složité se k hovoru vrátit.

5. Dopřejte mozku živiny

Výživa má výrazný vliv na paměť a soustředění, utváří naši schopnost uchovávat informace a podobně. Vědci radí konzumovat na podporu paměti:

Bobule a řepu

V mozku se neustále tvoří přirozené volné radikály. „Pokud jim dovolíme zde zůstat, budou působit jako rez a zaviní, že neurony budou stárnout rychleji, než je nutné,“ říká lékařka Lisa Mosconiová, která se specializuje na Alzheimerovu chorobu. Bobule obsahují antokyany, antioxidační sloučeniny s jedinečnou schopností procházet hematoencefalickou bariérou. To znamená, že aktivně vstupují do mozku, vychytávají volné radikály a vylučují je z těla pryč. Řepa je oproti tomu bohatá na dusičnany, které se v krvi přeměňují na oxid dusnatý. Ten uvolňuje krevní cévy a zvyšuje průtok krve. Čím více krve se dostane do mozku, tím lépe bude fungovat.