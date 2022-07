5 mýtů o domácím násilí: Které jsou důvodem, proč ho ženy často neřeší?

Domácí násilí je doménou nižších sociálních vrstev

„Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod.,“ uvádí se na stránkách neziskové organizace ROSA, poskytující komplexní pomoc obětem domácího násilí.

V žádném případě tedy nejde o jev, který by se vyskytoval pouze ve svazcích, kdy se partneři pohybují na okraji společnosti či hraně zákona. U těchto párů je možná násilné chování jen více „na očích“, neboť jej zpravidla nijak nemaskují. Oproti tomu u běžných rodin či párů s vyšším společenským statusem bývá násilník často dvojí tváře – jinak se chová doma, jinak ve společnosti, je si totiž vědom toho, co by pro něj odhalení znamenalo.

Jak zvládala domácí násilí Mirka Čejková? Podívejte se na video: