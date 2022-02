5 nejčastějších chyb při saunování. Děláte je také? Pozor, ať si neublížíte!

1. Nevěnujete dost času ochlazování

Lidé stále podceňují fázi ochlazování. Například se jen opláchnou ve sprše vlažnou vodou, ale pak už nepoužijí ochlazovací bazén a hned se vracejí do sauny nebo vyrazí do teplého whirlpoolu, což také není dobře. „Pokud člověk nezvládne ochlazovací bazén, ať si dá alespoň chladnější sprchu a pak si dopřeje patřičné zklidnění alespoň na 15 minut,“ doporučuje Jiří Malina, šéfsaunér relaxačních center Wellness Horal a L-Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích.

A proč je ochlazování tak důležité? Když vstoupíte do sauny, začne se zvyšovat teplota vašeho těla. Organismus na to reaguje tak, že se snaží tělo aktivně ochlazovat. Přitom se zintenzivní činnost srdce, zvýší se tepová frekvence a stoupá tlak, pokožka se prokrvuje a vy se začnete potit, díky čemuž se z těla vyplavují různé škodlivé látky. Následné prudké ochlazení těla tak donutí cévy, aby se zase stáhly a krevní oběh se vrátil do normálu. Správné ochlazování je proto při saunování velmi důležité! Pokud se bezprostředně po ochlazení vracíte do sauny, tak velmi zatěžujete organismus. Tělo potřebuje 10 až 15 minut na zklidnění, normalizaci tepu. Je nutné nechat ho skutečně vychladnout, dopřát mu dostatečný odpočinek a až pak jít třeba do whirlpoolu, tedy do teplé vody, nebo se vrátit znovu do sauny.

