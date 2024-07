Má váš partner milenku? 5 nejčastějších důvodů, které ho k tomu mohly dovést

Bohužel nejčastější důvod. Většina mužů říká: Pokud moje žena neplní „manželské povinnosti“, mám potřebu hledat uspokojení jinde… Kvalita sexu nebo jeho frekvence jsou pro muže velmi důležité. Proto se muži vydávají tento nedostatek kompenzovat jinam, aniž by ale chtěli ukončit vztah se svou partnerkou. Většina z nich si totiž moc dobře uvědomuje, co pro ně znamená jejich rodina. A tak si milostného vzplanutí užívají, ale většinou kvůli němu neopouštějí manželku a děti.

Říká se, že příležitost dělá zloděje, a bohužel to platí i v tomto případě. Jednorázová nevěra může dohnat i muže, který jinak povyražení nehledá. Stačí k tomu pánská jízda nebo služební cesta, hodně panáků a v baru jedna neodolatelná žena… Nic to ale pro ně ve většině případů neznamená. Zkrátka jen dobrodružný úlet. Svou manželku většinou milují dál a nějaká ta aférka na tom nic nezmění.

Pokračování 4 / 6

4. Zvědavost

Někteří muži se rozhodnou risknout sex s jinou ženou jenom proto, aby zjistili, jaké to je a jestli vůbec ještě sex s jinou ženou mít mohou. Možná také cítí, že stárnou a že by si měli ještě něco užít a taky si dokázat, že nepatří do starého železa. A někdy jdou kvůli tomu i do extrémů. Nová a třeba o dost mladší žena, která by mohla být věkem i jejich dcerou, je nakonec tak zblbne, že rázem zahodí vše, co v mnohaletém manželství budovali. Naštěstí takových darebáků není mnoho.