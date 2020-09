5 nejemotivnějších znamení, která žijí jen podle svých pocitů. Jste to i vy?

Všichni máme samozřejmě emoce, ale jsou lidé, kteří jim velmi podléhají a řídí se především podle nich. Někdy je pro ně těžké emoce zpracovat, mohou je úplně vykolejit. Na druhou stranu jsou to lidé, pro které je „být ve svých pocitech“ velmi přirozené. Kteří to jsou a nepatří k nim taky vy?

Ryby (19. února – 20. března) Ryby patří k největším citlivkám zvěrokruhu, nesnesou žádnou podlost, nespravedlnost nebo krutost. Když o tom jen slyší nebo jsou pak přímými svědky, je to pro ně extrémně těžké a zpracování vlastních pocitů jim trvá dlouho. Nemohou to jen tak odbýt, mávnout rukou a jít dál. Pokud Ryby vidí někoho, koho milují, že se chová způsobem, který je rozčiluje, jsou doslova emočně rozhozené. V mnoha případech je to pro ně velmi zraňující a natolik podstatné, že s danou osobou raději nebudou mluvit.

Rak (21. června – 22. července) Raci jsou dalším citlivým znamením zvěrokruhu. Bylo by mnohdy docela přínosné, kdyby méně podléhali svým pocitům – ale obvykle jim naprosto propadnou. Raci mají tendenci hodně plakat, a to nejen kvůli sobě. Jsou nesmírně empatičtí, proto inklinují k přebírání pocitů druhých. Raci jsou také velmi intuitivní, takže téměř vždy vycítí, co ten druhý cítí, aniž by musel něco říct. Přirozeně to zjistí z řeči těla, mimiky a tónu hlasu. Ovšem ani Raci nemají takové schopnosti, aby dokázali vzít emoce všech ostatních na svá bedra.

Beran (21. března – 19. dubna) Beran působí na ostatní jako schopný, silný a zodpovědný, proto často bývají jeho emoce nepochopené. Faktem je, že Beran má uvnitř v skrytu tolik emočních vzestupů a pádů, že byste se divili. S emocemi je to u nich jako na houpačce, protože jsou vždy velmi zaneprázdnění, takže leckdy nemají čas na to, aby se snažili svoje pocity pochopit. Než Beran svoje pocity správně uchopí, může to trvat dlouho a může jít o náročný proces. Pravdou ale je, že je jen málo pravděpodobné, že by Berana vlastní emoce zcela přemohly.

Panna (23. srpna – 22. září) Panny jsou mnohem emotivnější, než by se mohlo zdát. Mají tendenci přemýšlet o chybách, zklamáních a pociťovat neúspěchy a okamžiky smutku. Jen o tom moc nemluví. Protože jsou analytické, Panny chtějí znát odpovědi na všechny otázky, dokonce i na ty emocionální. Pořád dokola se budou samy sebe ptát, proč se věci staly tak, jak se staly, a co mohly udělat jinak, aby se nestaly. Pokaždé, když se Panna vrací k nějaké bolestné vzpomínce, je to pro ni, jako by to bylo poprvé, a ta bolest je stejně silná jako na začátku.