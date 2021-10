5 nejkrásnějších evropských měst, kam stojí za to vyrazit na podzim

Londýn

Když už konečně Velká Británie zrušila povinnou desetidenní karanténu po příletu, je na čase se tam vydat! Pokud se obáváte nevlídného britského počasí, je to zbytečné. Déšť vás totiž v Anglii může překvapit za každého ročního období, proto je třeba riskovat. Procházky po londýnských parcích se spadaným listím, pohled na Temži obrostlou pestrobarevnými stromy i Big Ben či London Bridge v podzimním oparu za to rozhodně stojí! Pamatujte však na to, že nyní už do Velké Británie občanský průkaz nestačí, nezapomeňte s sebou vzít především pas.

