Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné stránky, některé zdědíme po rodičích, některé získáme výchovou a některé plynou ze znamení, ve kterém jsme se narodili. Komu hvězdy nadělily do vínku největší sklon ke krutosti? Samozřejmě je to jen sklon, záleží na nás, jak s touto dispozicí budeme pracovat.

Štír (24. 10. – 21. 11.) Štír je vodní znamení a patří k nejvášnivějším ve zvěrokruhu. Zrozenci tohoto znamení se do všeho vrhají celou svou bytostí, někdy aniž si promyslí správnou cestu, takže se pak spálí. I proto jsou pak někdy lidé v tomto znamení plní nenávisti a také cynismu, mívají velmi krátkozraký pohled na věci a dost často jsou krutí, pokud nedostanou to, co chtějí. Jednou z věcí, které Štíři dělají, je to, že předpokládají, že vaše záměry nejsou zcela čisté, a nesnaží se zjišťovat, jak je to doopravdy. Je těžké bránit se, když už jsou dopředu ujištěni o své pravdě, proto se Štírem téměř nikdy nemůžete vyhrát. Jsou krutí také v tom, že moc dobře vědí, jak se dotknout vašich nejslabších stránek a tím vás vyvést z rovnováhy. Pozor, pokud s nimi budete diskutovat, nemusíte dopadnout dobře. Štíři, mějte na paměti, že nemusíte být otrokem svého znamení a záleží na vás, jak budete pracovat se svými dispozicemi. Magie na cesty. Jak si přičarovat spokojenou dovolenou? Podívejte se na video:

Rak (21. 6. – 22. 7.) Raci jsou vodní znamení podobně jako Štíři, ovšem nejsou tak vášniví a intenzivní. Emocí v sobě mají ale dost a ty jsou u nich velmi silné. Dost často se nechávají pohltit jen city. Když jich je ale až moc, mohou v nich spustit chaos, zvláště když se cítí ohrožení a bojí se ztráty někoho nebo něčeho, na čem jim záleží. Pokud se cítí právě takhle, mohou se stát nesmírně nepříjemnými, zlými, krutými a divokými. Jakmile je jejich emoce totálně ovlivní, mohou jednat nepředloženě a pak toho litují. Pokud tedy vidíte, že se Rak chová poněkud přecitlivěle nebo ho emoce dohánějí k nečekaným projevům, raději se mu vyhněte. Opět, Raci, nemusíte být otrokem svého znamení a záleží na vás, jak budete pracovat se svými dispozicemi. Která znamení se spolu budou nejvíc hádat? Tahle budou mít velký problém! Někdo se hádá kvůli skutečně závažným věcem, jiný se dokáže do krve…

Kozoroh (22. 12. – 19. 1.) Kozorohové patří k zemskému znamení. I oni mají samozřejmě svou temnou stránku, a když se dostane právě ta navrch, zapomenou na všechna pravidla slušného chování. Nebudou cítit stud ani hanbu, klidně vám do očí budou říkat špinavosti a nepříjemná slova, zvláště pokud jim to pomůže v postupu v jejich kariéře nebo budou stát proti nepříteli. Dokážou být ale krutí i ke svým blízkým, když na to přijde, a nebudou se rozpakovat vmést vám do tváře věci, z nichž se vám bude chtít brečet. Bohužel jim chybí empatie a leckdy se spíše radují z neštěstí druhých, než by jim podali pomocnou ruku. Kozorohové, nemusíte být otrokem svého znamení a záleží na vás, jak budete pracovat se svými dispozicemi. Která znamení by spolu neměla chodit ani žít? Těmto to nebude fungovat! 11 Vztahy nejsou nikdy jednoduché a není vždycky snadné s tím druhým…

Beran (21. 3. – 19. 4.) Berani jsou divoké znamení ohně. Když se rozzlobí nebo je něco rozruší, mohou se začít chovat agresivně, nebo dokonce krutě. Jsou velmi ambiciózní a konkurenceschopní, a když jim někdo bude bránit v cestě za úspěchem, mohou být opravdu velmi nepříjemní. Bez skurpulí druhému hodí klacek pod nohy, hlavní je, aby vyhráli. Jakýkoli boj s Beranem obvykle odhalí jejich temnou stránku, zvláště když se budete snažit je porazit. Jakmile ale vyhrají nebo dojde ke smíru, odhodí svou krutost, vrátí se k zábavě a stanou se z nich opět okouzlující lidé. První zvíře, které uvidíte na obrázku, odhalí tajemství vaší osobnosti! Všichni máme jedinečnou osobnost a i naše smysly nám o světě kolem…