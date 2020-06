5 nejlepších tipů na hubnutí, pokud je vám přes čtyřicet

Hubnutí po čtyřicítce může být pořádnou výzvou. Ovšem není to nemožné. Podle mnohých odborníků na výživu stačí zakomponovat do svého každodenního stravovacího režimu následující strategie. Zkuste to a uvidíte, vlastně to není nic složitého.

Nedostatek času S rostoucím věkem sice ženy získávají více moudrosti, mají vyšší sebevědomí, ale dost často taky nějaká ta kila navíc. Může za to nejen zpomalený metabolismus, ale taky nedostatek času sama na sebe. Zhubnout jde ale v každém věku. Možná trochu hůře, ale jde to. Těchto 5 taktik funguje, tvrdí výživová specialistka Cyntiha Sass, která vede soukromou praxi a zabývá se i výživou profesionálních sportovců. Co radí?

Omezte sacharidy, ale nevypusťte je úplně Dnes je trendem při hubnutí nejíst sacharidy, to je ale chyba. Sacharidy jsou palivo a naše tělo je potřebuje. Ovšem nejvhodnější jsou ty komplexní, kam patří ovoce, celozrnné potraviny či brambory. Ty obsahují vitaminy, minerály, vlákninu a antioxidanty. Vypustit je zcela z jídelníčku není dlouhodobě vhodné, protože tak odpíráte tělu důležité živiny. To může vést k zácpě, únavě i podrážděnosti. Ovšem po 40 se vaše denní požadavky na sacharidy snižují. Není zapotřebí jíst velké porce sacharidů, nutné je ubrat. Nejlepší je vybírat si kvalitní sacharidy a konzumovat je jako menší přílohu, nikoliv jako hlavní jídlo. Když už těstoviny, tak jen menší porci a k tomu misku salátu a i kousek masa či jinou bílkovinu. Cynthia Sass říká, že cílem by mělo být, aby sacharidy tvořily asi 40 % z celkového denního kalorického příjmu.

Jezte více a častěji zeleninu Začněte jednou porcí zeleniny ke snídani a aspoň dvěma při každém obědu a večeři. Denně byste měli sníst minimálně 5 porcí zeleniny (velikostí tenisového míčku). To vám poskytne nejen cenné živiny, ale taky vás ochrání před nemocemi. Díky vláknině budete taky plnější, pomůže vám to regulovat hladinu cukru v krvi a podpoří to zdravé trávení, což pomáhá při udržování zdravé hmotnosti. Podle odbornice ale ženy po čtyřicítce konzumují minimum zeleniny, často jen dvě porce za den. Zeleninu můžete přidávat téměř do čehokoli a kamkoli – k vajíčku, k masu, můžete si ji nakrájet a pojídat během dne.

Opatrně s alkoholem Možná si neumíte představit večerní posezení s partnerem bez sklenky vína, ale jakmile se ženy přehoupnou nad 40, měly by konzumaci alkoholu omezit. Alkohol je totiž ošidný. V malé míře nevadí, ale ženám, které pijí nadměrně, hrozí riziko obezity. Mírnou konzumací alkoholu se rozumí jeden nápoj denně, což se rovná zhruba 2 dcl vína či ½ litru piva. Alkohol má tendenci snižovat zábrany a stimuluje chuť k jídlu, takže když pijete více, máte i větší chuť a sníte více. Alkohol taky brzdí spalování a způsobuje špatný spánek.

Nejezte light a dietní potraviny Věřit tomu, že uděláte dobře, když budete konzumovat všechno, co má na svém obalu napsáno „light", je zastaralý názor. Většina těchto potravin je především nutričně nevyhovujících, navíc můžou pozměnit chutě k jídlu, vyvolat zánět, změnit zdravé bakterie ve střevech a negativně působit i na imunitní systém. Výzkumy taky ukazují, že přechod ze zpracovaných potravin (což light potraviny jsou) na celozrnné a čerstvé zrychluje spalování, což znamená, že zhubnout můžete i bez snížení příjmu kalorií. Namísto nízkokalorického zmraženého jídla si uvařte čočkovou polévku nebo si dejte salát s avokádem. Místo několika sušenek se sníženým obsahem tuku si nakrájejte jablko a namočte ho do mandlového másla nebo si dopřejte pár čtverečků kvalitní hořké čokolády.