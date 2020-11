5 největších hvězd první republiky, které zničily alkohol a deprese

Prvorepublikové hvězdy nás pořád překvapují svou elegancí a noblesou. Když se díváme na filmy pro pamětníky, užíváme si dokonalé účesy, make-up, nádherné šaty. A nějak se nedokážeme smířit s tím, že tyto divy bojovaly s démony, které je dost často přemohly. Proč snad jediná prvorepubliková kráska nedopadla dobře? Můžeme spekulovat o tom, že jim život zničila válka. Poté je dusil komunistický režim, před kterým některé z nich uprchly. Ať už zůstaly v Československu nebo odešly do zahraničí, kromě Nataši Gollové se jim už znovu kariéru nastartovat nepodařilo. Co osud přichystal Adině Mandlové, Nataše Gollové, Lídě Baarové, Haně Vítové a Věře Ferbasové?

Adina Mandlová

Byla čertovské dítko už během dospívání. Když se vrátila do Prahy z Paříže, kam ji rodina „uklidila“ do dívčího penzionátu pro mladé slečny, seznámila se s režisérem Hugo Haasem, který se stal jejím přítelem a po jeho boku se život proměnil v ještě zběsilejší jízdu. Na večírcích nechyběl kromě alkoholu ani kokain. Sama Mandlová se ráda napila, a to i během natáčení, i když to nijak nepřeháněla. Za první republiky se točilo maximálně na dva natáčecí pokusy, filmový pásek byl drahý, tak si nemohla dovolit být indisponovaná. Vztah s Hugo Haasem nastartoval její kariéru, natočila s ním sedm filmů, zpočátku hrála krásné mladé dívky, později ironické, sportovně založené mladé ženy, poté zhýčkané dámy z vyšší společnosti.

Hugo Haas si ale nakonec vzal jinou a Adina si prošla řadou vztahů včetně několika manželství, z nichž ani jedno nebylo šťastné. V roce 1947 se provdala za letce RAF a odešla s ním do Anglie, kde už však nedokázala nastartovat svou kariéru. V roce 1990 se tak do Čech vrátila stará, zahořklá dáma, která o rok později zemřela.