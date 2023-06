5 největších mýtů o nevěře: Nevěra lze vycítit a víc podvádějí muži! Znáte je?

Mýtus č. 4: Nevěru vycítím na sto honů!

Existuje velmi malá skupina žen, pro které je tento mýtus bohužel pravdou. Jde o ženy v dlouhodobých vztazích, jejichž partner je notorický sukničkář a ony mu to z nějakého důvodu tolerují. Tyto ženy mají intuici vycvičenou a přesnou jako hodinky. V ostatních případech tomu tak nebývá. Zvláště u první nevěry nás obvykle ani nenapadne, že by nás partner mohl podvést. Vždyť základem každého vztahu je důvěra! Mnoho z nás dokonce při prvních náznacích nevěry partnera strká hlavu do písku – zčásti je to přirozená reakce. Nechceme slyšet špatné zprávy, a tak zavíráme oči a odmítáme být konfrontované s drsnou skutečností. Jde o obrannou reakci, mnohdy dokonce podvědomou.