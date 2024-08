5 největších mýtů v sexu

Určitě už jste některé nesmysly ohledně sexu slyšeli. Například to, že když budete masturbovat, oslepnete nebo vám narostou chlupy na dlaních. Nebo to, že sperma je dobré na výživu pleti. Když opomineme tyto scestné hlouposti, objevují se i mýty, o kterých stojí za to dozvědět se něco víc. Tohle jsou ty nejčastější.

1. Skutečný orgasmus ženy je jen ten vaginální

Není to pravda, i když tohle je velmi zažitá představa. Mnozí odborníci její původ vidí v přesexualizovaném světě a nereálných představách živených pornografickým průmyslem. Podle prestižního časopisu Essentials of Obstetrics and Gynecology ve skutečnosti dosáhne vyvrcholení při „normálním“ styku jen 25 procent žen. Dalších 75 procent k tomu potřebuje stimulaci klitorisu.

Sexuální praktiky

Podle výzkumu sexuoložky profesorky Debby Herbenick z Centra pro sexuální podporu zdraví na Indiana University ženy nejvíc lákají při sexu tyto věci: nejvíc jich touží po klasickém vaginálním styku, přesně 69,9 procenta, mazlení by častěji chtělo 62,8 procenta žen, častější líbání při sexu vyžaduje 49,3 procenta žen, sladká romantická slůvka jako z filmu během sexu zase očekává 46,6 procenta žen. Něžný sex preferuje 45,4 procenta žen, orální sex pak 43,3 procenta žen.

2. Panna musí mít neporušenou panenskou blánu

„Tyhle nesmysly se objevují nejčastěji v zemích, kde neporušená panenská blána symbolizuje důležitý status panenství, panenské čistoty,“ vysvětluje slavná australská sexuoložka a vztahová terapeutka Cindy Darnell. A proč jsou to nesmysly? Panenská blána neboli hymen je tenká řasa, která obklopuje, někdy až uzavírá poševní vchod. Mívá různý tvar i pružnost, je také rozdílně pevná. Rozhodně může být narušena i jinak než při styku. Například při jízdě na koni, při zavádění tamponů. Některé ženy se dokonce narodí úplně bez ní. Je tedy absurdní považovat hymen za důkaz, zda žena je, či není pannou.

V některých zemích mimo Evropu své panenství ženy vydražují. Jinak řečeno – své tělo k prvnímu sexu nabídnou muži, který jim je za to ochoten zaplatit nejvyšší částku.

3. Na velikosti mužského penisu nezáleží

Ve většině případů je to pravda, i když některým ženám může z nějakých důvodů, ovšem spíše psychologických, vyhovovat styk s mužem více obdařeným. U evropských mužů se průměrná velikost údu pohybuje mezi 7,5 a 8,6 cm v klidovém stavu, normální je i délka 6 cm. Jen u jednoho procenta mužů velikost penisu dosahuje 10 cm.

Je tady jedno ale. Při erekci se rozdíly většinou srovnávají. Do houbovitých těles je za tohoto stavu přiváděno asi 100 až 140 ml krve, penis dosahuje délky asi 14 až 16 cm a právě údy, které byly za klidového stavu menší, se zvětší relativně více. Jinak řečeno – při ztopoření je délka penisu u všech mužů nakonec podobná. Důležitý je fakt, že naprostá většina žen má maximum své citlivosti v oblasti poševního vchodu, zatímco v hloubce pochvy je poševní sliznice vlastně necitelná.

Zajímavější je tedy spíš průměr penisu než jeho délka.

Velikosti penisů

Největší průměrnou délku penisu mají muži v Kongu – 18 cm. Následují Ekvádorci se 17,5 cm, Kolumbie a Venezuela mají 17 cm. Čeští muži na tom nejsou zle, jejich průměr činí 15,9. Tedy nad obecný průměr v Evropě. Nejmenší údy mají prý Indové, a to 10,2 cm, a Korejci: 9,66 cm. Co na to říkají ženy? Pro 21 % z nich je důležitá délka, pro 32 % objem penisu a celkovou velikost považuje za zásadní jen 1 % žen.

4. Muži myslí na sex každých sedm sekund

Je to nesmysl, protože to by pak nebyli schopni myslet na vůbec nic jiného. Touto velmi často opakovanou fikcí se zabýval tým odborníků pod vedením Terri Fisher, profesorky psychologie na univerzitě v Mansfieldu. Co vědci zjistili? Podle studie muži myslí na sex v průměru 19× denně. Ženy na něj myslí přibližně 10× denně. Ve srovnání s tím muži mysleli na jídlo 18× během dne, ženy 15×. Co z toho vyplývá? „Ano, sex hraje v životě lidí daleko největší roli ze všech živočišných druhů, ale není třeba ho zbytečně nadsazovat,“ vyjádřila se doktorka Fisher.

Jídlo, nebo sex?

Jiné závěry přinesli doktor Wilhelm Hoffman a jeho kolegové z německé univerzity v Bochumi. Podle jeho výzkumu muži nesrovnatelně častěji než na sex myslí na jídlo. Následují spánek, osobní hygiena, volno, káva. Raději než sex řeší e-maily, sociální média a sledují televizi.

5. Žena nemůže znásilnit muže

Může. I když sex muž se ženou nechce, jeho penis může reagovat jinak. Znásilnit muže je možné také análně nějakým předmětem. Ze všech obětí znásilnění tvoří podle Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí přibližně sedm až deset procent právě muži. Mýtus, že znásilňovány jsou pouze ženy, je jeden z důvodů, proč muži svou zkušenost se sexuálním násilím tají, obávají se totiž, že jim to nikdo neuvěří.

Zubatý kondom

Protože ženy jsou znásilňovány muži nesrovnatelně častěji, způsoby, jak se znásilnění brání, bývají i kuriózní. V Jihoafrické republice přišel na svět speciální zubatý kondom, který ženy před znásilněním chrání velmi účinně. Jde o latexový femidom (ženskou obdobu kondomu), který se do pochvy zasune podobně jako tampon. Uvnitř jsou rozeklané řady zahnutých háčků, které se zachytí v penisu muže, pokud do ženy násilím vnikne.

"Článek vyšel v časopise Blesk Zdraví 6/21"

Text: sia