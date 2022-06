5 největších rizik letních románků: Co vás může nepříjemně zaskočit?

Letní lásky mívají život jepičí. To je sice pravda, neznamená to ale,…

Jednoduché přísloví „Náhoda je blbec“ zasáhlo už do života mnoha překvapených lidí. Někdy kladně, jindy absolutně záporně. Pakliže se rozhodujete, zda kývnete na „hezkou chvilku“ ve společnosti jiného muže, než je váš manžel či partner, vždy je namístě zvážit riziko odhalení. Opravdu onen muž za takové riziko stojí? Dobře si to rozmyslete. Možná zjistíte, že ne. Možná že ano, třeba už váš vztah celé roky nestojí za nic a lásku v jakékoli podobě potřebujete víc než sůl. Třeba vás toto zjištění rozhoupe k nějaké pozitivní změně!

Pocit viny po náhodném románku, který trval klidně jen několik hodin, může pramenit z různých zdrojů – z výchovy, z vlastních morálních zásad, ale i z pocitu zneužití. Ten může vzniknout potom, kdy se ukáže, že onen muž nějakým způsobem využil situace, kupříkladu vaší opilosti, aby dostal to, co chtěl. Vše bylo ale dobrovolné, na vše jste kývla. Jenže druhý den vám bylo s odstupem mnohem jasnější, jak se věci měly… Nešlo o vzájemné potěšení, ale o velmi jednostrannou slast. Možná už si ani nepamatoval vaše jméno, možná pak dělal, že vás nezná.

Velké vzrušení mnohdy vystřídá bídný sex

Intimní chvíle stálých partnerů mohou sice po letech postrádat prvotní vzrušení a „motýlky v břiše“, nicméně dvojice bývá sehraná, každý z partnerů ví, co druhý potřebuje a co rozhodně nemá rád. Při náhodném románku to často bývá naopak – vše je vzrušeně napnuté až na hranici snesitelnosti, jenže pak přijde samotný akt a bublina splaskne. Řada žen tuto zkušenost potvrzuje, roli může hrát i to, že většina žen na rozdíl od mužů potřebuje při sexu nejen spřízněnost těl, ale i duší.