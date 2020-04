5 nemocí, které mohou zhoršit boj s koronavirem. Co dělat, pokud jimi trpíte?

Lidé trpící srdečními chorobami mají další zdravotní potíže – například vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu cholesterolu, cukrovku… „Všechny nemoci oslabují obranné systémy těla (včetně imunitního systému) proti virové infekci,“ vysvětluje lékař William Li. „Horečka spojená s onemocněním Covid-19 pak klade na tělo a jeho metabolické procesy další požadavky, a zvyšuje tak nároky na již oslabené srdce. Navíc je tu pneumonie, která se běžně u onemocnění Covid-19 vyskytuje a která ztěžuje plicím okysličování krve. To opět zvyšuje nároky na srdce,“ popisuje Li. Lidé s kardiovaskulárními chorobami by si měli hlídat svůj zdravotní stav a využít všechny možnosti, které je dokáží uchránit od dalších nemocí, včetně očkování. Li také doporučuje pravidelný pohyb a zdravou stravu, která pomáhá posílit srdce a cévy.

Koronavirus SARS-CoV-2 je pro nás zatím jedna velká neznámá. Z faktů, které již víme, je ale jasné, že u lidí, kteří trpí závažnými chronickými nemocemi včetně depresí a úzkosti, je průběh onemocnění závažnější. Které to jsou a co můžete dělat?

Zajistěte si dostatečnou zásobu léků

Jakékoliv chronické respirační onemocnění, ať už jde o astma nebo plicní hypertenzi, poškozuje dýchací cesty nebo plíce. Takto postižení lidé jsou pak více ohrožení pneumonií. „Pneumonie poškozuje plíce, které do těla dodávají kyslík. U pacientů, kteří již mají chronické respirační onemocnění, to může být smrtelné,“ tvrdí Li. Pokud patříte do takto ohrožené skupiny, zajistěte si dostatečnou zásobu léků, které běžně užíváte. Měli byste mít doma léky alespoň na 30 dní, abyste v okamžiku, kdy bude ve vašem okolí ohnisko nákazy, nemuseli vůbec vycházet z domu.