5 opravdových rizik rychlého hubnutí: Překyselení a žlučníkové i močové kameny

Většina odborníků na redukci hmotnosti se shodne na tom, že čím pomaleji hubneme, tím lépe. Pomalé úbytky hmotnosti v maximálním rozmezí 0,5 až 1 kg týdně dle tělesné konstituce bývají obvykle trvalejší a neohrožují zdraví. Při rychlém hubnutí a následném náhlém masivním vyplavení tukových látek do krevního oběhu totiž může dojít k jejich uložení do cévních stěn, popřípadě do jater. Zanesené cévy a ztučnělá játra bývají pak bohužel rizikovými faktory mnoha onemocnění.

Jakmile začneme hubnout a rozpohybujeme tukové zásoby, dostává se spolu s nimi do krevního oběhu také tzv. zlý cholesterol (LDL). Čím razantněji hubneme, tím je jeho objem pochopitelně větší. Cholesterol je z krevního oběhu vyloučen do žluče, ta jím je přesycená. Tato situace pak zpravidla vyústí ve vznik žlučových kamenů. Neméně časté je i „prosté“, avšak nepříjemné a bolestivé podráždění žlučníku.

Toxiny vázané v tucích mají party!

Mnoho toxických látek, kupříkladu polychlorované bifenyly, se do lidského těla dostanou spolu se stravou, léky, kosmetikou, znečištěným ovzduším apod. Tyto toxiny se pak v těle pohodlně usadí v nadýchaných tukových polštářcích. Pakliže hubneme, dají se toxiny spolu s tuky do pohybu, důsledkem je stav, kdy kvůli jejich vyplavení do krevního řečiště začneme trávit sami sebe. I proto není vhodné razantně hubnout během kojení. Toxiny totiž přecházejí i do mateřského mléka. Je-li redukce hmotnosti pomalá a pozvolná, tělo si s těmito látkami obvykle poradí.