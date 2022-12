5 předsevzetí do nového roku, která změní k lepšímu vaše vztahy s blízkými

Nejste spokojená se svým společenským životem? Dejte si následujících pět předsevzetí do nového roku. Mohou zlepšit vaše vztahy s dětmi, partnerem, rodiči i kamarádkou a jsou zcela univerzální.

Čas je láska Absolutně nejvíc, co můžete komukoliv blízkému darovat, je čas. Čas je nejvzácnější komoditou, kterou v životě máme. Čas nic nenahradí. Chceme-li s kýmkoliv zlepšit vztah – s partnerem, dětmi, rodiči či přáteli – bez investovaného času to nepůjde. Zvláště ty nejbližší a nejintimnější vztahy ho vyžadují velkou dávku. Čas je láska. Chceme-li ji druhému projevovat a dávat, bez toho, aniž mu dáme svůj čas, to nepůjde. Každého potěší pozornost v podobě květiny, šperku, lahve dobrého vína, avšak žádný dárek nenahradí společně strávené chvíle.

Zakažte si dávat nevyžádané rady „Nevyžádané rady většinou začínají slovy ,měl bys', ,musíš', ,udělej'. Někteří lidé je doslova sypou z rukávu. Nevyžádané rady nemají rády ani malé děti, ale ty starší jsou na ně přímo ,alergické'. Lidé, kteří je dávají, se totiž staví do nadřazené pozice vůči tomu, komu je poskytují," tvrdí psycholožka Helena Chvátalová. Pokud ze svého života nevyžádané rady vyškrtnete, a to jak ty, které udělujete, tak ty, které jsou udělovány vám, po čase zjistíte, že se vám žije lehčeji a vztahy s druhými jsou příjemnější. Nevyžádané rady nechtějí slyšet vaše děti, váš partner, rodiče, a dokonce je netouží slýchat ani vaši přátelé. Nevyžádané rady otravují vzduch a zahušťují atmosféru. Většina lidí nepotřebuje radu, ale potřebuje se svěřit a vypovídat někomu, kdo s nehraným zájmem naslouchá.

Buďte jedno velké ucho Rodiče, prarodiče, tchyně a často i děti mívají mnohem větší potřebu se vypovídat než si popovídat. Zejména ve vztazích se seniory je toto pochopení nesmírně přínosné. Smiřte se s tím, že životní zvyky, zlozvyky a „hříchy" vašich rodičů už pravděpodobně nezměníte, natož abyste je měnili tím, že je budete poučovat. Radši si společně sedněte, dejte si s nimi kávu a nechte je povídat a zavzpomínat. Buďte jedno velké ucho.

Zajímejte se Úplně každému vztahu prospívá zájem. Jednoduše to, že se se zájmem ptáte, jak se druhý má či cítí, co se změnilo od minule k lepšímu či k horšímu a podobně. Nehraný zájem, kdy mají vaše otázky kontinuitu, je dalším způsobem, jak budovat a prohloubit vztah. Nemělo by však jít o „kontrolní–šmírovací" otázky, které kupříkladu u potomka zjišťují, zda snědl svačinu, a u partnera, zda k té svačině nepopíjel i napěněný mok z půllitrové sklenice. Ale pozor, zajímat se nemusíte jen otázkami. Zájem lze projevit i drobným dárkem, kupříkladu darováním drobnosti, o které víte, že se blízkému ztratila či rozbila. Ví tak, že na něj myslíte.