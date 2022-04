5 příčin nadváhy u žen: Na vině mohou být rodiče, kojení i štítná žláza

S věkem se snižuje energetická potřeba!

To, že máme kila navíc, mívá až na pár výjimek jednoduchou příčinu a tou je nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie v prospěch příjmu. Jednoduše jíme a pijeme více než naše tělo spotřebuje. Do této nepříjemné uličky kupodivu můžeme dojít i zcela přirozeně a nečekaně – zavedou nás tam totiž přibývající roky! Možná jste netušili, že jak stárneme, tak se nám snižuje energetická potřeba. Tento proces je značně individuální a u žen i mužů začíná přibližně okolo padesáti let. Příjem energie je tedy potřeba přizpůsobit nejen například fyzické aktivitě ale i věku.

Může být nadváha výhoda? Podívejte se na video: