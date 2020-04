5 rad, jak o Velikonocích nepřibrat 5 kilogramů a ještě si to užít

Velikonoce jsou stejně jako Vánoce svátkem, kdy si spousta lidí dopřává nejrůznější dobroty včetně čokoládových zajíčků, mazance, beránka nebo hromady uzeného masa. Na druhou stranu se nebojte – přibírání není většinou způsobené jednorázovým přejedením, ale tím, že svůj denní limit překračujete dlouhodobě. Když si tedy tři dny po sobě dáte do nosu, není to tragédie. A Velikonoce díky bohu trvají jen pár dní. Pokud se ale obáváte, že moc přiberete, je dobré se na velikonoční obžerství připravit a řídit se následujícími zásadami. Jak tedy na to?