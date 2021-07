5 rad, jak se vrátit po delší přestávce ke cvičení a sportu, abyste si neublížili

Delší přestávka ve cvičení fyzické kondici škodí a je nereálné očekávat, že člověk hned dosáhne stejných výsledků jako před ní. Pokud navíc pauzu zapříčinila nemoc, bude tělo sportovce oslabené a jeho fyzička ještě horší. Rekonvalescent by si proto měl stanovit reálné cíle založené na aktuálním zdravotním stavu. Zejména pokud jde o návrat po covidu. „V případě těžšího průběhu nemoci je lepší, aby se pacient nechal vyšetřit odborníkem, který mu pohyb „nadávkuje“. Dostat se zpět do kondice chce totiž čas,“ doporučuje docentka Kateřina Neumannová z katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého.

Akceptujte realitu a změňte svá očekávání

Existují pravidla, na která by lidé při restartu svých fitness aktivit měli pamatovat, aby se vyhnuli zranění a možným komplikacím. Ať už jde o běh, jógu či jakékoli aerobní cvičení, není podle odborníků možné podávat okamžitě stejnou úroveň, tělo je ztuhlé a má nižší výkonnost. Což může být pro spoustu lidí obtížné akceptovat.

Zejména jedinci, kteří byli před nemocí hodně aktivní, si myslí, že jsou fyzicky zdatnější, než ve skutečnosti jsou. „Když se v našich životech přihodí události, které přesahují do delšího období, jako je například pandemie, může to mít negativní dopad na naši kondici. Častými reakcemi jsou frustrace a vztek. Tyhle pocity jsou ale k ničemu, pokud se pokoušíte opět dostat do kondice,“ vysvětluje psycholožka Christina Frederick, která se specializuje na to, jak namotivovat lidi ke sportu a cvičení.