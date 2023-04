5 signálů, že vám selhává srdce: Při těchto problémech upalujte k lékaři!

U konce s dechem

Když jste u konce s dechem při sportovním výkonu nebo výběhu do pátého patra, tak to není nic, co by vás mělo znepokojovat. To ale neplatí v případě, že se zadýcháváte i při malé zátěži, jako je chůze v pomalém tempu. Zbystřit byste okamžitě měla hlavně tehdy, pokud vám takové činnosti dříve nedělaly žádné problémy.

„Při srdečním selhání může dojít k hromadění krve v plicích. Nadbytečná krev proniká do plicních sklípků, kde vzniká plicní otok. Proto se pacientům hůř dýchá i ve chvíli, kdy jsou v klidu. Někdy je dušnost provází zejména v noci, kdy leží. Musejí proto spát v polosedě nebo s několika polštáři, nebo se během noci pro dušnost posazovat,“ vysvětluje Jan Václavík, přednosta Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

