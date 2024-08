5 témat, kterým je lepší se při konverzaci s partnerem vyhnout

Část 1 / 6



Neporovnávejte ho s ex partnerem Nemá smysl mu předhazovat, v čem byl jeho předchůdce lepší a úspěšnější. Tak dokonalý asi zase nebyl, když jste ho opustila a našla si toho současného. Nikdo není dokonalý a jistě i váš partner by na vás našel chyby, které jeho předchozí partnerka neměla. Navíc určitě nemá zapotřebí poslouchat ódy na svého soka v lásce. Mohlo by se také snadno stát, že mu dojdou nervy a řekne vám, ať si za bývalým jdete, když vám on není dost dobrý.

Nepomlouvejte jeho matku Matka partnera je velmi ošemetné téma a vztahy mezi ženami a jejich tchyněmi často bývají složité. Žádný muž ale nechce být prostředníkem mezi dvěma nejdůležitějšími ženami v jeho životě. Obzvlášť, když v očích mužů jsou naše hádky a spory občas dost malicherné. Nesnažte se proto štvát ho proti své matce ani ji před ním pomlouvat. Ublížíte tak akorát sama sobě. Problém buď řešte přímo s ní, nebo se přes to přeneste.

Nevyčítejte mu kamarády Kamarádi hrají v jeho životě důležitou roli a pro mnohé muže je jejich přátelství stejně důležité jako vztah se ženou. Je naprosto přirozené, že si občas chce vyrazit na pivo s partou a vás k tomu nepotřebuje. Rozhodně to neznamená, že by vás už nemiloval. Ať už se vám tedy jeho kamarádi líbí nebo ne, nesnažte se mu bránit je vídat. Jednou by totiž mohl dát přednost jim a vám by zbyly jen oči pro pláč.

Nezahlcujte ho drby My ženy prostě od přírody rády občas alespoň trochu drbeme. Od toho jsou ale kamarádky, se kterými nad šálkem kávy nebo sklenkou vína můžeme probrat nového přítele vaší sestřenice, starou sukni vaší kolegyně nebo špatný účes našeho šéfa. Partnera tyto informace opravdu nezajímají, obzvlášť pokud lidi, o kterých je řeč, skoro nezná. Nezahlcujte ho pro něj nepotřebnými informacemi o cizích lidech, nebo vás za chvíli bude mít za slepici, kterou zajímají jen pomluvy.

Nevymáhejte si vyznání Každá žena touží po tom slyšet, že ji její partner miluje a že je krásná. Muži ale na lichotky nejsou nastavení, a proto i s vyznáním lásky dost šetří. Když se ho ale budete denně ptát, zda vás miluje, a budete ho nutit vám lichotit, pravděpodobně se bude tak akorát cítit pod tlakem a podobná slova mu půjdou vyslovit opravdu těžko. Dejte mu prostor, aby se vyjádřil, když to tak bude cítit sám. Aspoň budete vědět, že je to od srdce a upřímné.

Nekritizujte jeho vzhled Přibral pár kilo? Raději mlčte, nebo ho urazíte. Přece ho nemáte ráda pro to, jak vypadá, ale jaký je! Kritiku vzhledu nesou muži stejně špatně jako ženy. A nejhůř tu, se kterou nemohou nic udělat, jako je zvětšující se pleš nebo malý penis a s ním související postelové dovednosti. Jestli s ním nejste v posteli spokojená, snažte se mu napovědět, co by vám mohlo dělat dobře. Velký penis většinou žádnou situaci nezachrání!