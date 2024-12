Období Vánoc láká k hřešení. Smažený kapr , bramborový salát , mnoho cukroví . Také zde ale platí dobře známé pravidlo všeho s mírou . Pokud si pod stromeček nechcete nadělit nějaké to kilo navíc, vyzkoušejte našich pět snadných tipů. Nemusíte trpět, všeho si dopřejete, ale v mezích zdravého rozumu.

Vždyť ono se to ztratí a kdo pozná, že jste to byli vy? Proto platí: Jestli víte, že cukroví letos prostě opravdu nechcete jíst, nesmíte ho vidět. Nebo si dejte poloviční porci oběda a večeře, aby vám v břiše zbylo místo pro pár vašich oblíbených kousků.

Jak říká certifikovaná dietoložka Leslie Langevinová, chcete-li odolat pokušení, nejlepší cestou je cukroví uklidit do krabic a schovat ho tam, kde ho nevidíte . Jakmile je cukroví neustále na talířku na kuchyňském stole, je jasné, že vás bude lákat zobnout jednou, dvakrát nebo třeba desetkrát.

2. Vsaďte na barvy

Příjem kalorií o Vánocích snížíte i tak, že si zaplníte talíř zářivě barevnými potravinami. Ať už jsou to předkrmy, hlavní jídlo či ovoce, vybírejte co nejbarevnější druhy. Místo omáček na krémové bázi volte zeleninové dipy, místo klasické bramborové kaše jezte sladké brambory, místo nádivky si dejte zelené fazolky, a pokud to nevydržíte bez pečiva, dejte přednost celozrnnému.