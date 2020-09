5 tipů, jak mít i na podzim pleť jak po dovolené: Vsaďte na bílou i vitamín C

Dopujte se vitamínem C

Vitamín C je blahodárný pro celé tělo, ne jen pro vaši pleť. Krom tabletek se ještě zaměřte na kosmetické přípravky, které vitamín C obsahují. Céčko totiž podporuje tvorbu kolagenu, tedy pevnost a pružnost pokožky, odstraňuje v pleti škody z UV záření, je to antioxidant, dokáže zesvětlit pigmentové skvrny a také rozzářit pleť. Co víc si přát?