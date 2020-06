5 tipů, jak zhubnout po třicítce! Tohle mějte na paměti a půjde to snadno

Vrásky nám vpisují do obličeje nejen přibývající roky, ale také náš…

Každý se během procesu hubnutí potýká s různými překážkami, ale ve věku po třicítce bude zřejmě vaším hlavním problémem nedostatek času kvůli různým pracovním a rodinným povinnostem. To vám pravděpodobně brání, abyste opravdu zhubla. Ale možná je to něco jiného. Třeba žijete sama, tak se přes den držíte, ale večer zajídáte svoji samotu. Nebo pracujete na směny, a proto nepravidelně jíte. Chcete-li svou bitvu vyhrát, musíte vědět, proti čemu stojíte. Téměř každá překážka je zvládnutelná.

Řešení: Zahrňte silový trénink do svého programu. Pokud nemůžete chodit do tělocvičny, existují jednoduchá silová cvičení, která můžete dělat doma. Krátké a intenzivní cvičení vám také pomůže spalovat více tuku.

Přestaňte držet drastické diety

Cvičitelka Hundtová vysvětluje, proč můžou drastické dietní výstřelky hubnutí zpomalit. „Pokud jste do svých třiceti let neustále drželi a zkoušeli různé diety, je pravděpodobné, že váš metabolismus je zmatený. S každým novým pokusem o dietu uvádíte své tělo do režimu hladovění a ztížíte tak hubnutí,“ varuje.

Řešení: Prvním krokem ke zdravému stravování je zhodnotit svůj denní příjem kalorií. Měli byste si proto vést deník toho, co sníte. Jíte dost? Pak se také ujistěte, že přijímáte dostatek bílkovin pro udržení zdravého metabolismu, že nemáte nadbytečný nebo příliš nízký příjem sacharidů. Jejich konzumaci rozložte do celého dne, abyste se cítili celý den nasycení. Zkrátka musíte mít vyvážený jídelníček, na různé jednostranné diety zapomeňte.