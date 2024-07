Pokud cítíte první známky přehřátí při pobytu na slunci, je třeba se hned přemístit do stínu. Nejrychleji se vám ale uleví, jakmile přejdete do chladnějšího, temnějšího místa uvnitř budovy . Ideální je sklep, kostel, metro nebo supermarket, který bývá klimatizovaný. Pomůže ale i klimatizace v autě, která vychladí prostor uvnitř velmi rychle. Zabraňte přitom průniku slunečních paprsků skrz okno kusem oblečení. Když se vám udělá hodně zle, sedněte si a zvedněte nohy nebo je podložte. Chládek v místnosti pak podpoříte tím, že napustíte do umyvadel a nádob několik centimetrů ledové vody , která se bude v horku odpařovat.

2. Napijte se!

Jakmile se přemístíte do chládku, ihned se napijte, a to i přes to, že zrovna nepociťujete velkou žízeň. V důsledku pocení ztrácíme hodně vody, kterou je třeba co nejdřív doplnit. To ale neznamená, že do sebe nalijete celou lahev najednou. „Při vysokých teplotách doporučuji pít po malých částech i přes to, že nemáte pocit žízně. Proto kamkoliv půjdete, mějte s sebou vždy láhev s vodou. Dávejte si pozor i na nadměrné pití kávy a alkoholu, které mohou přispívat k odvodnění organismu,“ radí Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren Benu.

Kromě neslazené vody můžete popíjet také minerálky, chlazené bylinné a ovocné čaje a při zvýšené námaze i iontové nápoje. Vodu pak můžete dochutit citronovou šťávou a mátovými lístky, které také ochlazují.