5 typů tchyní: Jakou máte vy? Učitelku, dozorkyni, nebo kontrolorku kvality?

Dozorkyně je zkrátka dozorkyně – hlídá, zda se věci dějí, jak mají, a nezdráhá se to neustále připomínat. Pokud jí to dovolíte, bude vám ráda šéfovat a radit. Dozorkyně bývá často zároveň kontrolorka vnímající kvalitu čehokoliv, co uděláte – uvařené polévky, uklizené koupelny, ustlané postele či vyžehlené košile vašeho partnera. Vlídnému soužití s dozorkyní a kontrolorkou prospívají jasně stanovené hranice a humor, který může odlehčit mnohé.

Zní to zvláštně, ale může to zafungovat lépe, než byste čekala. Pokud…

„Hurá, děti vypadly!“

S touto paní může být legrace! Pokud jí neschází smysl pro humor a není sebestředná „dámička“, klidně s vámi a vašimi kamarádkami vyrazí na tah a je docela možné, že jí nebudete stačit. Potíž může nastat ve chvíli, kdy se objeví vnoučata a vy budete chtít, aby se stala pečující a hlídací babičkou. Stát se to sice může, ale záruku nikdy nemáte. Pokud „hlídací babička“ neklapne, nezbude vám než to vzít z té lepší strany! Nikdo vám nebude mluvit do výchovy, šišlat do kočárku, přecpávat batole levnými sladkostmi a nutit školáka spát po obědě.