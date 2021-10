5 věcí, které o svém těle zjistíte při masturbaci. Díky nim budete mít lepší sex

Ať už jste právě single, randíte nebo máte dlouhodobý vztah, může vašemu sexuálnímu životu prospět trocha sebelásky. Není tajemstvím, že je důležité znát nejprve svoje tělo, abyste později mohla naučit vašeho partnera, co máte nejraději. Proto si neváhejte udělat hezké chvilky sama se sebou a získané znalosti potom použijte během milování ve dvou! Co tedy je dobré o sobě vědět?

Objevte svůj rytmus Většina chlapů by chtěla rychle dovnitř. Vy ale víte, že to místečko, které vás opravdu rozvášní, není nikde v hloubce (kde ho spousta mužů hledá…). Chcete naučit partnera takovému rytmu průniku, jaký vás dostane do sedmého nebe? Přijďte na něj nejdřív sama. Prozkoumávání vlastního těla je příjemná aktivita, která se vyplatí i později při sexu s partnerem. Použijte dva prsty a krouživě s nimi pomalu masírujte svůj klitoris. Postupně zvyšujte rytmus a jemný tlak prstů, dokud neucítíte, že to je to pravé ořechové. Poté s jistotou můžete svému partnerovi říct, co vám vyhovuje nejlépe. Chcete znát rady pornoherečky, jak si to udělat sama? Podívejte se na video:

Naučte se používat fantazii Dost bylo internetového porna, dnes frčí erotická literatura! Dejte si digitální detox a sáhněte po peprné knížce, lechtivá četba totiž narozdíl od porna mnohem lépe zapojí vaši fantazii. Můžete si tak představit sexuální scény způsobem, jaký vás nejvíc vzrušuje. V pornu se vám může sice líbit herec, ale něco vám nesedí na jeho partnerce, záběry jsou každou chvíli na partie, které vás tolik nevzrušují... Ale skvěle volená slova na papíře vám umožní režírovat představy podle svého gusta. Aspoň zjistíte, co vás vzrušuje.

Užijte si koupelové hrátky Masturbaci ve vaně nebo ve sprše si užívá řada žen. Jednoduše vám při ní poslouží masážní nástavec sprchy, ale může to být časem nuda. Do vany plné horké vody se proto skvěle hodí vodotěsné erotické hračky a k dostání jsou dokonce originální šumivé bomby do koupele. Dodají vaší lázni smyslnou vůni s afrodiziaky a uvnitř na vás čeká překvapení v podobě vibrační patrony, kterou můžete využít třeba ke stimulaci klitorisu či bradavek. Vyzkoušet můžete také některé voděodolné Venušiny kuličky, které se díky různým vibračním programům postarají o vaše vzrušení, aniž byste musela něco dělat. Stačí se uvolnit a poslouchat šumění koupelové pěny. Určitě tak objevíte netušené pocity.

Naučte se oddálit orgasmus Věděla jste, že oddalování vyvrcholení může pomoci k silnějšímu orgasmu? Vyzkoušejte si to sama, v klidu, když se nebudete cítit pod tlakem ze strany partnera. Doveďte se až na pokraj orgasmu a pak si dejte pauzu. Samozřejmě ne na kávu, ale chvíli se drážděte po jiných místech těla, kde to máte ráda. Vyzkoušejte oddálení několikrát za sebou, abyste viděla, jak to váš orgasmus zintenzivní. Poté toto kouzlo předveďte partnerovi. Jakmile uvidí, jak silný orgasmus vám může způsobit, určitě si rád dá na čas!