5 vegetariánských receptů, které si zamilují i masožravci

Bezmasé večeře nejsou těžké, dobře zasytí a často pomáhají i při hubnutí. Tady je pět vegetariánských receptů, které potěší i zapřísáhlé milovníky masa.

Houbové karbanátky

Nejen vegetariáni určitě ocení houbové karbanátky bez masa. Výběr hub do karbanátků je na vás a na tom, co v lese zrovna najdete. V zimě je výborná hlíva ústřičná. Vyzkoušejte náš recept, podle kterého se vám houbové karbanátky zaručeně povedou! Recept na Houbové karbanátky najdete ZDE.

Kapustová polévka

Růžičková kapusta je bezesporu královnou zimní zeleniny. Je ideální po období Vánoc, protože její konzumace zahání stres a navíc je ideální surovinou při hubnutí. Hodí se nejen do polévek, ale také k masu. Kapustová polévka v zimě příjemně zahřeje a navíc uděláme i něco pro své zdraví. Recept na Kapustovou polévku najdete zde.

Tady najdete další tipy na lahodnou večeři nejen pro vegetariány.

Čočkové ragú

Večeře do třiceti minut? To je sen každé hospodyňky, který vám můžeme splnit. Čočkové ragú bez masa navíc můžete ozvláštnit i trochou té pikantnosti. Stačí do něj přidat lžičku čerstvě drceného římského kmínu nebo špetku kájenského pepře. Čočka je navíc jednou z nejzdravějších luštěnin. Po sójových bobech a konopí má třetí nejvyšší obsah bílkovin. Recept na Čočkové ragú najdete zde.

Hummus s grilovanými tortillami

Základní složky hummusu tvoří cizrna, tahini, citron a česnek. První pokrm, který připomínal hummus, se objevil ve 13. století v Egyptě. Výhodou tohoto pokrmu je, že do něj můžeme přidat i další skvělé suroviny: rajčata, olivy nebo chilli. Recept na Hummus s grilovanými tortillami najdete zde.

Rajčatový koláč s ostrou hořčicí

Pálivé pokrmy jsou v zimě hodně oblíbené. Rajčatový koláč je hotový za pár minut, i když si vyrobíte vlastní těsto. Práci si ale můžete i ulehčit, když koupíte klasické pizzové nebo listové těsto. To samé platí i s hořčicí, my jsme zastánci vlastních výrobků, takže doporučujeme si udělat svoji vlastní. Nemusíte se striktně držet receptu, na koláč si můžete přidat i další vlastní ingredience, například slaninu. Recept na Rajčatový koláč s ostrou hořčicí najdete zde.