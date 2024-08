5 vlastností, které muži na ženách nemají rádi

Ne, že by muži neuměli klevetit, když na to přijde. Na pomlouvání jsme ale my, ženy, daleko větší specialistky a dokážeme jinou ženu zkritizovat od hlavy až k patě. Muže ale takové věci nezajímají a pomluvy vás v jejich očích spíš poníží. Pokud si neumíte pomoct, schovejte si takové řeči raději pro kamarádku a před partnerem si dávejte pozor na jazyk.

Každý z nás občas potřebuje mít svůj osobní prostor. Pokud se ale od svého partnera nehnete, neustále mu do všeho mluvíte a nenecháte ho občas trávit čas o samotě nebo s jeho přáteli, bude se cítit omezovaný. A to se mu rozhodně líbit nebude!

5. Mluvení v náznacích

Věčný problém mezi muži a ženami. Zatímco muži jsou zvyklí komunikovat napřímo, bez kliček a náznaků, ženy to mají naopak. Pokud něco chceme, snažíme se to partnerovi naznačit a očekáváme, že naše přání sám rozklíčuje. A pokud se tak nestane, jsme naštvané, aniž by partner věděl, co vlastně udělal špatně. Naučte se s ním proto komunikovat bez šifer a náznaků a uvidíte, jak to vašemu vztahu prospěje.