5 zajímavostí o análním sexu: Mokrý orgasmus, bolest a čtvrthodina slasti

Čtvrthodina slasti bez zranění

Jak dlouho by měl anální sex trvat, je individuální. Hodně záleží na tom, jak moc jste na něj zvyklá. Začátečnicím bude stačit pár minut a postupně dobu prodlužovat. U žen, které mají tuto praktiku rády, by podle odborníků měla milostná aktivita trvat patnáct až sedmnáct minut. Mělo by to být tak akorát, abyste si sex užila a nezpůsobila si poranění konečníku.