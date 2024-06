Jak na krásné zuby? nejdříve se zbyvte těchto 5 zlozvyků

Ideálním řešením by samozřejmě bylo přestat kouřit. U méně náruživých kuřáků ale ještě existuje jistá naděje, a to ve speciálních zubních pastách, které nejenom bojují proti pigmentaci, ale zároveň revitalizují atakované dásně. Jako nejosvědčenější se ukázalo složení obohacené o přírodní enzymy s nízkou dávkou peroxidu.

2. Nešetrné čištění

Víte, jak poznáte, že chrup čistíte příliš agresivně? Při přejíždění kartáčku po zubech by mělo být slyšet, že se štětinky pohybují. Jinak na to jdete zbytečnou silou a tím si říkáte o odtlačení dásní a obnažení krčků. A to nejenže nepůsobí vábně, ale daleko horší jsou zdravotní dopady.

Citlivost odhalených krčků totiž svádí k tomu, že si lidé čistí zuby méně a vynechávají zubní nit. Nahromaděný plak pak přispěje ke vzniku kazů a dalšímu nežádoucímu ústupu dásní. Pro šetrnější čištění se doporučují měkké kartáčky.

