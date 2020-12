5 znamení zvěrokruhu, která vám mohou zničit život, když je urazíte

Každý, kdo pracuje v kolektivu, se občas dostane do nějakého sporu.…

Tohle znamení zvěrokruhu patří k těm, které se snadno urazí. Když jim řeknete něco, co se jim nelíbí, zvláště pokud se to týká jejich profese, dokážou se pořádně naštvat. Když jim stojíte v cestě k dosažení jejich cílů, prostě se vás raději zbaví nebo vás před ostatními poníží. Vaše porážka je pro ně vítězstvím.

Pokud se zamilujete do Blíženců, budou se vám zpočátku zdát dokonalí, ale jen do chvíle, než se začnou nudit. Začínají pak zapomínat, že jsou zodpovědní za svůj vztah. Když byste se rozhodli je opustit, budou se ale cítit velmi dotčeně. Můžou se pak chovat velmi nepřátelsky i k těm, kdo je mají rádi. Na osobní urážky reagují velmi citlivě a jsou schopní vám kvůli tomu doslova zničit život.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi obecně nepatří k těm, kteří by si dělali hlavu z toho, že jim někdo něco řekne. Z celého srdce ale nenávidí, když jim někdo zničí a pošlape jejich sebevědomí. V takovém případě se z nich stanou zlé šelmy, které budou hledat cestu, jak vám znepříjemnit život. A budou to dělat velmi hrubě. Takže je raději neurazte ani se nedotkněte jejich ega. Bylo by zle!