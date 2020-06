5 znamení zvěrokruhu, ze kterých jsou toxičtí přátelé. Na ně si dejte pozor

Když na vás neberou ohled

Kdy je přítel toxický? Obvykle ho charakterizují tyto znaky: Majetnické chování, konfliktnost, hádavost či žárlivost. To jsou toxické a nezdravé rysy. Platí to jak pro partnerské vztahy, tak i pro kamarádství. Jsou to vztahy, které vám budou více energie brát než dávat. Můžete mít kamarádku, která se neustále bude chlubit tím, co vše si pořídila, kam jela na dovolenou, i když ví, že vy jste sama se dvěma dětmi a to co ona si vy ani zdaleka nemůžete dovolit. Můžete se přátelit s někým, kdo vám závidí vašeho partnera, a tak tu a tam utrousí, že to by si od něho nenechal líbit. Anebo to možná děláte svým přátelům vy? A ani si neuvědomujete, že jim tím můžete ubližovat? Která znamení ve větší míře oplývají těmito znaky?