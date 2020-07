50 vzdušných maxi šatů, ve kterých vám nebude horko na pláži ani v práci

Létu to letos trochu trvalo, ale teplé dny nakonec přišly. Jakmile začne stoupat teplota, většina z nás řeší, co si obléct, aby nám bylo co nejpříjemněji. Dlouhé vzdušné šaty jsou ideální, když se chcete cítit dobře, navíc jsou slušivé a hodí se jak na pláž, tak do města i na piknik.