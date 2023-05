6 častých důvodů, proč se zadané ženy začnou vyhýbat sexu: Znáte je také?

Spisovatelka Nancy Friday, jedna z ikon sexuální revoluce, která se ve svých knihách velmi odvážně zaměřila na sexualitu žen, tvrdí: „Sex je hluboce emoční záležitostí, a pokud se pokoušíme oddělit sex od emocí, riskujeme rozpad osobnosti.“ Naopak muži bývají od přírody méně ovládáni emocemi a většinou je umějí bez problému oddělit i od sexu. Dalo by se říci, že umějí přepnout a jsou schopní si sex užít, i když to ve vztahu jinak příliš neklape.

Pokud se sebou není žena spokojená a aktuálně se sama sobě nelíbí, ať již je na vině předmenstruační kilo navíc, nebo pár pupínků či zapomenutých chloupků, zcela jistě se do sexu hrnout nebude, což potvrzují i odborníci. „Sexuální dysfunkce může být spojena s nespokojeností se svým tělem. Pokud se nelíbíte sami sobě, může to vést k problémům s touhou, vzrušením a orgasmem,“ tvrdí kupříkladu psycholog a sexuolog Justin Lehmiller.

Nedostatek blízkosti

A zase jsme u emocí! Ženy, které ve vztahu přestaly zažívat blízkost a intimitu, se svému partnerovi den ode dne vzdalují, a do sexu se pak proto příliš nehrnou. Bohužel je tato situace vrhá do začarovaného kruhu a vzájemné odcizení narůstá do obludných rozměrů. Není-li ve vztahu vůle, chuť a odvaha tyto stereotypy změnit, a to klidně s pomocí odborníka, vztah bude chřadnout, až nakonec „umře“.