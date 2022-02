6 hlavních rozdílů mezi mužskou a ženskou nevěrou: V čem jsme jiní?

S trochou nadsázky lze říct, že nejpodstatnější rozdíl v mužské a v ženské nevěře tkví v tom, co představitelé daných pohlaví riskují. Zatímco žena riskuje nechtěné těhotenství, muž riskuje, že bude platit alimenty. Existuje však ještě celá řada dalších rozdílů, které míří mnohem hlouběji do podstaty ženství a mužství.

Muž umí milovat dvě i více žen naráz, žena ne, ta pálí mosty

Manželský poradce a psycholog Petr Šmolka ve své knize „Nevěra pro podvádějící i podváděné“ mimo jiné píše, že ženy přikládají své nevěře, respektive sexuálnímu aktu, větší závažnost i důsledky než muži – a to jak v oblasti psychické, tak fyzické. Proto bývá nevěra ženy pro trvalý vztah zpravidla katastrofálnější. Ženy se dle Šmolky v takovém případě chovají radikálněji. Jednoduše pálí mosty. Naopak muži mnohdy nemají problém milovat zároveň stávající partnerku i milenku, nejeden muž přizná, že pokud by to bylo společensky možné, měl by nejraději vztah s oběma dámami.