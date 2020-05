6 introvertních znamení, kterým nevadí sociální izolace. Patříte mezi ně?

Toto znamení bývá velmi plaché a tiché. Jeho zrozenci se obklopují pouze blízkou rodinou a přáteli. Na druhou stranu to nejsou sobečtí lidé bez zájmu o druhé. Mohou pomalu zachránit svět, když je to potřeba. Vodnáři vyrazí kamkoli, kde můžou podat pomocnou ruku, pokud je to v jejich silách.

Býk (20. dubna – 20. května)

Toto znamení je velmi tvrdohlavé, ale má srdce ze zlata. Když Býci někoho milují, vloží do toho absolutně vše. A je to také znamení, které je velmi introvertní, samota mu nevadí. Ale díky svému dobrému srdci nebudou váhat, aby pomohli druhým, když si to bude situace žádat. Klidně vám dají košili, kterou mají na sobě, když ji budete potřebovat. Pokud tedy potkáte někoho, kdo pomáhá v Armádě spásy nebo matkám samoživitelkám, pak to dost pravděpodobně bude Býk.