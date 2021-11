6 mýtů o kouření

Svět bez závislostí je podle odborníků mýtus. Že kouření škodí zdraví není žádný výmysl, ale pojďme se podívat na vědecky ověřená fakta. Věděla jste, že u kouření cigaret není hlavní problém nikotin, ale samotné hoření tabáku? A co elektronické cigarety?

Mýtus

U kouření cigaret je největším problémem nikotin.

Pravda

Nikotin obsažený v tabáku je návyková látka, která způsobuje závislost a není tedy bez rizika. Neměli by ho vůbec úžívat mladiství, těhotné nebo kojící ženy nebo lidé se srdečními chorobami, vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou. Největším problémem u kouření cigaret je však hoření. Vzniká při něm kouř, který obsahuje škodlivé chemické látky. Mnohé z nich způsobují nemoci spojené s kouřením jako je například rakovina plic.

Mýtus

Nikotin je karcinogenní látka, která způsobuje nemoci spojené s kouřením.

Pravda

Nikotin je přírodní sloučenina, obsažená nejen v tabáku, ale i v dalších rostlinách – třeba v rajčatech nebo paprikách. Má stimulační a uvolňující účinky. Je ovšem také návykový, vzniká na něm závislost a ovlivňuje nervovou soustavu. Nikotin, ale není karcinogen a ani primárně nezpůsobuje nemoci spojené s kouřením. Ty jsou způsobeny tím, že kuřák inhaluje tisíce chemických látek obsažených v cigaretovém kouři, který vzniká při hoření cigarety.

Mýtus

Elektronické cigarety a zařízení na zahřívaný tabák jsou stejně rizikové jako cigarety.

Pravda

Desítky let vědeckého výzkumu ukazují, že nejzávažnější nemoci související s kouřením způsobují škodlivé látky vznikající při hoření. Proto je pro snížení rizika potřeba odstranit proces hoření, což splňují bezdýmné alternativy - například elektronické cigarety nebo výrobky na nahřívání tabáku. Bezdýmné výrobky nehoří, ale pouze nahřívají tekutou náplň nebo pevnou tabákovou náplň. Nevytvářejí tedy žádný kouř, pouze mnohem chladnější aerosol, který obsahuje podstatně méně škodlivých látek.

Mýtus

Mezi kouřem z cigaret a aerosolem z bezdýmných tabákových výrobků není žádný rozdíl.

Pravda

Tabák v klasické cigaretě se spaluje při teplotě až 800 stupňů Celsia. Vzniká tak kouř, dehet a popel. Cigaretový kouř obsahuje až 6 000 chemických látek, z nichž zhruba 100 je prokazatelně škodlivých. Vdechování kouře způsobuje řadu závažných onemocnění – mimo jiné rakovinu, srdeční či plicní choroby. Zařízení na nahřívání tabáku má uvnitř náplň ze speciálně upraveného tabáku. Tabák zde nehoří, pouze se elektronicky rovnoměrně nahřívá, takže nevytváří cigaretový kouř ani dehet. Vzniká jen aerosol, který obsahuje výrazně méně škodlivých látek než kouř u klasických cigaret.

Mýtus

Zařízení na zahřívání tabáku a elektronická cigareta jsou stejné výrobky.

Pravda

Zařízení na nahřívání tabáku má uvnitř náplň ze speciálně upraveného tabáku. Tabák v něm nehoří, pouze se elektronicky nahřívá, takže nevytváří cigaretový kouř ani dehet. Vzniká pouze aerosol, který obsahuje výrazně méně škodlivých látek než kouř u klasických cigaret.

E-cigareta je elektronické zařízení (vaporizér), který z kapalné náplně obecně nazývané e-kapalina vytváří aerosol, pouze vizuálně podobný cigaretovému kouři. Tyto náplně mají různé příchutě a obsah, přičemž nutně nemusí obsahovat nikotin.

Mýtus

Všechny náplně do elektronických cigaret jsou nebezpečné.

Pravda

Existují dva systémy náplní do e-cigaret – otevřený a uzavřený. Otevřený systém, znamená, že si uživatel může obsah libovolně upravovat a plnit e-kapalinu z vlastních zdrojů. Zde nikdy přesně neví, co daná náplň obsahuje a může to s sebou nést rizika. Naopak do uzavřeného systému e-cigaret se dají vkládat jen ověřené náplně přímo od výrobce. Jejich obsah se tedy nedá měnit, což je bezpečné, protože jedině tak uživatel přesně ví, co inhaluje.

