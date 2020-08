6 nejzáhadnějších znamení zvěrokruhu, která často nechápeme: Patříte k nim?

Někteří lidé působí tajuplně, v některých situacích se chovají nepředvídatelně, jsou pro nás nečitelní. Mohou se chovat tiše, rezervovaně, můžou být osamělí nebo mají naopak mimořádný talent na něco, co ostatní neumí (třeba psát pozadu). Kterých šest znamení zvěrokruhu působí nejzáhadněji?

Vodnář (20. ledna – 18. února) Vodnáři jsou známí tím, že i když jsou s vámi v jedné místnosti, ani o nich nevíte, protože jen stojí v pozadí a pozorují, co se kolem děje. Nic neříkají a působí záhadně. Zjišťují, nasávají atmosféru, informace, kouzlí – jednoduše mají pokerovou tvář, ale co je uvnitř, to vůbec netušíte. Jsou nevyzpytatelní, tajemní a jsou doslova mistry záhadnosti.

Ryby (19. února – 20. března) O Rybách se ví, že jsou to tiché a citlivé duše. Jsou taky záhadné a mlčenlivé, zatímco všichni ostatní vykřikují do světa svoje záměry. Ryby ne, ty sice mají svoje plány, ale nemají v úmyslu o nich diskutovat. I když to může spoustu lidí pořádně štvát, tiché a záhadné způsoby Ryby se prostě nezmění. Záhadné jsou a zůstanou v očích všech kolem.

Rak (21. června – 22. července) Raci jsou velmi intuitivní znamení, které moc nemluví, pokud není třeba, slovy tedy rozhodně neplýtvají. Vědí, co se kolem nich děje, ale svoje poznatky nesdílejí. Proto působí velmi záhadně. Když pak přijdou s brilantním nápadem, lidé kolem nich jsou velmi překvapení.

Váhy (23. září – 22. října) Váhy jsou inteligentní a mají výborné komunikační dovednosti. Vzhledem k tomu, že jsou ale také do jisté míry uzavřené a střeží v sobě všechno, co by o nich mohlo prozradit víc, než chtějí, působí samozřejmě záhadně. Je pak pro okolí šok, když se Váhy nějak konkrétně vyjádří. Ovšem dokonce i když pak začnou mluvit, jejich projev je takový, že i nadále působí velmi neproniknutelně a tajuplně.

Štír (23. října – 21. listopadu) Štíři jsou vášniví a ze své podstaty záhadní. Rádi si hrají a dokážou svou záhadnost dobře využít. Opar tajuplnosti ostatně dělá Štíry atraktivními. Nikdy u nich nevíte, na co se chystají, přesto nebo právě proto se k nim budete pořád vracet. Působit nepřístupně je ale zakódováno v jejich povaze, toho se těžko zbaví. A vlastně to ani nechtějí (a my taky ne).