6 potravin, které byste měli jíst, pokud vám chybí hormon estrogen

Přitom podle studií trpí na světě až 80 procent žen nerovnováhou estrogenu, jejíž příčinou je mimo jiné stres, nemoc, nezdravé stravovací návyky, špatný spánek, vysoká hladina kortizolu, perimenopauza a menopauza. Dobrou zprávou je, že tuto nerovnováhu lze částečně nebo i velmi výrazně regulovat pomocí určitých potravin. Které to jsou?

Avokádo

Avokádo je neuvěřitelná superpotravina, která má širokou škálu zdravotních benefitů. Je plné draslíku, zinku, mononenasycených tuků, folátů a vlákniny. Má také vysoký obsah vitamínů a minerálů, jako jsou B5, B6, C, E a K. Odborníci doporučují konzumovat půlku avokáda denně, to by mělo podpořit tvorbu estrogenu v těle.