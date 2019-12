6 rad, jak změnit předvánoční stres v divoký sex

Přemluvila jste partnera, aby vám pomohl s nákupem dárků, a on se teď za vámi plouží davem jako bludný Holanďan, zatímco vy šílíte z nekonečných zástupů lidí a nedostatku nápadů, co komu koupit? Zapomeňte na chviličku na dárky.

Jakmile zjistí, že je všechno v pořádku, shoďte ze sebe župan, přidejte ho do pračky a zapněte ji. Vyskočte na ni a nechte se za přispění partnera a vibrujícího stroje pod sebou přivést do ráje.

Vánoční večírek

Vánoční večírek se vám do předvánoční honičky sice vůbec nehodí, ale co naplat, všichni tam musíme. Nebojte, i taková párty může stát za to. Vyčkejte do doby, kdy už kolegové budou pod vlivem alkoholu a člověk navíc se ztratí, a zavolejte svému partnerovi, ať vás vyzvedne.

Nechte ho přijít dovnitř, nalijte mu skleničku, ať se dostane do nálady, a pak s ním zmizte na záchodcích. Že na takové věci nemáte odvahu? Od toho jsou vánoční večírky s alkoholem zdarma, který vám kuráž dodá!