6 receptů na rychlé chutné těstoviny. A máte oběd připravený do 20 minut

Pokud si nevíte rady, co připravit k obědu, a máte na to jen pár minut, zaručeně sáhnete po těstovinách s omáčkami. Člověk ale přemýšlí, jak je připravit, aby to nebylo pořád dokola jedno a to samé. Tady je šest báječných rychlovek, které zvládnete do dvaceti minut, i když v troubě či na sporáku si některé pobudou o chlup déle.