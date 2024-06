Jak přirozeně zvýšit hladinu estrogenu v těle? Pomůže vám těchto 6 potravin

Část 1 / 7



Chrání kosti i cévy Vyvážená hladina estrogenu je nezbytná pro zdravé tělo a mysl. Estrogen je pohlavní hormon, který je zodpovědný za funkční reprodukční systém či pravidelnost menstruace. Řídí také ovulaci, podporuje zrání vajíček a je nezbytný během gravidity. Estrogen též chrání kosti a cévy, ovlivňuje libido a metabolismus, má vliv na kontrolu cholesterolu. Jak je vidět, estrogen je opravdu velmi potřebný hormon. VIDEO: Co pomáhá na menstruační bolesti a co je to vlastně PMS? Přitom podle studií trpí na světě až 80 procent žen nerovnováhou estrogenu, jejíž příčinou je mimo jiné stres, nemoc, nezdravé stravovací návyky, špatný spánek, vysoká hladina kortizolu, perimenopauza a menopauza. Dobrou zprávou je, že tuto nerovnováhu lze částečně nebo i velmi výrazně regulovat pomocí určitých potravin. Které to jsou?

Pokračování 2 / 7 Avokádo Avokádo je neuvěřitelná superpotravina, která má širokou škálu zdravotních benefitů. Je plné draslíku, zinku, mononenasycených tuků, folátů a vlákniny. Má také vysoký obsah vitamínů a minerálů, jako jsou B5, B6, C, E a K. Odborníci doporučují konzumovat půlku avokáda denně, to by mělo podpořit tvorbu estrogenu v těle.

Pokračování 3 / 7 Listová zelenina Díky pravidelné konzumaci listové zeleniny lze velmi významně řešit řadu zdravotních problémů. Listová zelenina je bohatá na antioxidanty, železo, vápník, mangan a zinek a má spoustu dalších živin. Potlačuje nadýmání, bolestivé křeče a má vliv i na výkyvy nálady. Zelená listová zelenina také skvěle metabolizuje estrogen a pomáhá vyrovnávat hladinu tohoto hormonu.

Pokračování 4 / 7 Ořechy Konzumace mandlí a vlašských ořechů účinně působí na nerovnováhu estrogenu v těle. Ořechy obsahují spoustu bílkovin, antioxidantů a omega-3 mastných kyselin a můžete je jíst kdykoli během dne (pozor na množství, mají také hodně tuku). Vyvažují sekreci estrogenu v těle a zlepšují jeho rovnováhu. Ořechy také pomáhají vypořádat se s vedlejšími účinky hormonální nerovnováhy, jako je akné, deprese, úzkost a výkyvy nálady.

Pokračování 5 / 7 Vejce Už dávno neplatí, že je zapotřebí kvůli cholesterolu omezovat konzumaci vaječného žloutku. Ten totiž zvyšuje HDL cholesterol (hodný) v těle a snižuje LDL (tedy ten špatný). Vejce nejen významně přispívají k udržení zdraví, ale jejich konzumace také vyrovnává hladinu estrogenu v těle. Navíc udržují pokožku zdravou zevnitř i zvenčí, protože pomáhají odstraňovat toxiny z těla. Vejce navíc obsahují hodně bílkovin, takže jsou ideální potravinou při hubnutí. Pro maximální efekt je vhodné sníst až 3 vejce denně.

Pokračování 6 / 7 Jarní zelenina (chřest, fenykl, artyčok) Jarní zelenina je bohatá na živiny. Pomáhá odstraňovat z těla toxiny a posiluje imunitní systém. Chřest, fenykl i artyčok totiž obsahují protizánětlivé látky, které mimo jiné umožňují tělu rozpouštět přebytečný tuk. Díky svým vlastnostem udržují také pod kontrolou nerovnováhu estrogenu.

Pokračování 7 / 7 Papriky a rajčata Seznam potravin, které kontrolují hladinu estrogenu, by byl neúplný bez rajčat a paprik. Tyto dva druhy zeleniny jsou extrémně bohaté na antioxidanty a vitamín C. Usnadňují nejen odplavování přebytečného estrogenu z těla, ale zvyšují naopak hladinu estrogenu v případě jeho nedostatku. Můžete je jíst spolu s jinou vařenou zeleninou kdykoli během dne, třeba jako přílohu k masu nebo si je přidat do sendvičů. Sedm smrtelných hříchů při pěstování rajčat. Neděláte je také?